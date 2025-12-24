Sezioni
Calcio femminile: la Virtus Marsala sconfitta a Matera nell'ultima gara del 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/calcio-femminile-la-virtus-marsala-sconfitta-a-matera-nell-ultima-gara-del-2025-450.jpg

La sfida di 9ª Giornata di Campionato Serie C Nazionale Femminile termina sul risultato di 4-1 in favore del Matera Città dei Sassi Women, domenica 21 dicembre al campo da gioco “PAIP” di Matera. Ad andare in gol, per le padrone di casa Ana Marie Fray (tripletta) e Juliana Ryan e per la Virtus Femminile Marsala il terzino destro Martina Randazzo alla sua prima rete in azzurro.
Era l’ultima gara del 2025 per la prima squadra di Valeria Anteri, che nelle vacanze natalizie continuerà a lavorare per la prossima in casa contro la Salernitana 1919 Women attesa l’11 gennaio 2026 allo stadio municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala.
Marcatrici: Fray(M)(2’ pt), Fray(M)(41’ pt), Ryan(M)(45’ pt), Fray(M)(24’ st), Randazzo(V)(37’ st).
Women Matera: Koota(P), Bartolocci(VC), Cineri, Rossi(C), Fray, Shott, Tadina, Ryan, Thawley, Sousa, Miani. Panchina: Biasi, D’Ambrosio, Senigaglia. Allenatore: Giuseppe Lanzolla.
Virtus Femminile Marsala: Barbara(P)(VC), Pipitone, Sciacca, Foderà(Cavoli 14’ pt), Pisciotta(C), Di Bella(Giacalone S 13’ st), Bahloul, Di Napoli, Randazzo, Musumeci, Caporelli. Panchina: D’Angelo(P), Cavoli, Giacalone S. Allenatrice: Valeria Anteri.
Arbitro: Emanuele Cucaro e assistenti Giovanni Nettis e Elio Donato Ciccarone (sezione di Matera)
Campo da gioco: “PAIP” di Matera.









