Ruba da un negozio in pieno giorno. Denunciato un uomo a Trapani

08/09/2021 10:32:00

Ruba in pieno giorno, merce ed attrezzature da lavoro da un negozio nel centro di Trapani, in via Marconi. E' ststo denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani per il reato di furto un 38enne trapanese.



Un Carabiniere, libero dal servizio, nel transitare a piedi ha notato un uomo intento a caricare sulla propria autovettura generi alimentari e attrezzatura da lavoro prelevando il tutto da un esercizio commerciale. Sorpreso dal militare dell’Arma l’uomo, soggetto conosciuto per i precedenti di Polizia a suo carico, si dava a precipitosa fuga per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce lasciando sul posto la refurtiva e l’auto intestata alla madre. A bordo di quest’ultima erano stati già caricati dal malvivente: alcuni generi alimentari, un televisore, un carrello per la spesa, un’affettatrice e un salvadanaio contenente la somma di € 300.



I successivi accertamenti da parte dei Carabinieri permettevano di identificare il L.P. quale autore del furto. Il veicolo e gli attrezzi atti allo scasso rinvenuti al suo interno, sottoposti a sequestro.