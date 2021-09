Sicilia: dovevano firmare il divorzio, uccide la moglie e si dà una coltellata

08/09/2021 15:07:00

Dovevano firmare il divorzio, uccide la moglie in strada e si dà una pugnalata per farla finita. E' accaduto a Bronte, in provincia di Catania. La vittima è Ada Rotini, 46 anni, accoltellata dal marito F.A., di 47 anni.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire con esattezza quanto accaduto. L’uomo, dopo aver aggredito e ucciso la moglie in via Boscia, poco distante dalla Chiesa di San Vito, si sarebbe procurato una ferita all’addome, probabilmente con l’intento di uccidersi.

Il personale del 118 lo avrebbe soccorso e trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania con l'elisoccorso. Una terza persona, l'anziano che la donna accudiva, sarebbe rimasto ferito ad un braccio. Questa mattina i due coniugui dovevano firmare il divorzio. Questo potrebbe essere stato il motivo scatenante della furia omicida. La donna lascia due figli.