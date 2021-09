Vaccino, metadone, malattie nascoste. Si indaga sul giovane morto a Favignana 

08/09/2021 09:15:00

C'è correlazione con il vaccino anti-Covid? Ha assunto lui il metadone trovato in casa? Aveva malattie congenite non note?

La Procura di Trapani sta cercando di rispondere a queste domande nell'indagine sulla morte di Alessandro Campo, studente palermitano di 25 anni, trovato morto in un'abitazione di Favignana dove lavorava nel periodo estivo.

Il giovane è stato trovato senza vita nei giorni scorsi, nel letto della sua camera, in circostanza non molto chiare ancora.

Il suo datore di lavoro, titolare di una struttura ricettiva, non vedendolo arrivare a lavoro ha avvertito i soccorsi e i carabinieri. Anche perchè il coinquilino, nonchè dipendente della stessa struttura ricettiva, aveva riferito di aver lasciato Alessandro a casa a letto per un malore. All'arrivo dei medici del 118 il giovane era già senza vita.

Le notizie che trapelano sono poche. Il giovane studente di Giurisprudenza all'Università di Palermo pare avesse ricevuto entrambe le dosi di Pfizer, l'ultima, sembra pochi giorni prima del decesso.

L'altro elemento su cui si indaga è il metadone trovato dai Carabinieri in casa. La prima ispezione cadaverica non ha fatto emergere contusioni o segni di aggressione. Allora sarà l'autopsia, approfondita, a cercare di chiarire le cause della sua morte. Da lì si capirà anche se Alessandro soffrisse di qualche malattia congenita non nota che avrebbe causato il malore e poi la morte.