6 idee di business online da iniziare nel periodo universitario

08/09/2021 15:12:00

Il periodo scolastico e quello universitario possono essere molto impegnativi sia dal punto di vista del tempo sia da quello dell'impegno. Molti studenti però devono o vogliono crearsi piccoli redditi alternativi che aiutino nelle fasi di sostentamento e a togliersi piccole soddisfazioni.

Purtroppo però la frequentazione in aula o da remoto e periodi più o meno impegnativi di studio prima delle sessioni di esame rendono molto difficile l'accesso al mercato del lavoro tradizionale, lasciando allo studente volenteroso solo poche possibilità di lavoro.

Il tutto se ci riferiamo al "lavoro tradizionale"; ma se allarghiamo il campo al mondo dell'online, le possibilità ed opportunità sono molto diverse.



I vantaggi di intraprendere un business online

Moltissimi sono i vantaggi di intraprendere un business online, in particolare:

- l'equazione lavoro=tempo viene interrotta, permettendo all'"imprenditore online" di lavorare in base al suo tempo ed energia.

- le opportunità sono molteplici e possono essere direttamente correlate alle competenze ed al percorso di studi

- il business è scalabile, può crescere e continuare anche al termine del periodo universitario

- il business online non prevede spostamenti verso un luogo di lavoro fisico

- il costo d'ingresso e l'investimento iniziale sono minimi, se non nulli

Ma quali sono i business online che si possono iniziare e coltivare nel periodo universitario? Noi ne abbiamo trovati 6 che possono garantire ottimi risultati con un minimo di applicazione e costanza...



Social media manager

Ognuno di noi ha almeno un profilo su un social network. Oltre a chi ha un profilo per desiderio o passione, anche molti liberi professionisti o aziende hanno uno o più profili creati per scopi di marketing e vendita. Questi profili, per essere sfruttati al meglio deve essere costantemente aggiornati e mantenuti attivi tramite la pubblicazione di contenuti interessanti e ben fatti. Un lavoro impegnativo, soprattutto per aziende e professionisti il cui focus è concentrato su altre attività.

Ecco quindi che il freelancing come social media manager può diventare un'interessante opportunità e business da sviluppare e seguire durante il periodo universitario.



Influencer

Sempre in ambito social network, ma in questo caso inerente ai propri profili, una interessante possibilità è quella di intraprendere un business come influencer. Personalità, costanza ed un buon seguito possono portare in poco tempo a ricevere proposte da parte di piccoli e grandi brand, i quali saranno disposti a dare beni o pagare per avere post e campagne dedicati sul tuo profilo social. Non è necessario arrivare agli estremi degli influencer più famosi per guadagnare e crearsi un business online alternativo.



Carriera nell'ambito del tutoraggio online

Come studente universitario, la tua conoscenza della nostra lingua è sicuramente approfondita e dettagliata, certamente sopra la media. Perché non usi quindi questa competenza per creare un business nell'ambito del tutoraggio online? Persone di diverse culture sono continuamente alla ricerca di tutor che li possano aiutare ad approfondire ed esercitare la lingua italiana. Insegnare italiano online è un’occupazione con molta richiesta, un impiego possibile per chiunque senza la necessità di lauree magistrali o specialistiche. Insegnare online è un business online semplice da intraprendere, flessibile e con risultati immediati.



Creazione di un negozio online

Hai sempre avuto la passione per il commercio? Stai intraprendendo studi di marketing? Allora perché non dai uno sbocco pratico alle tue passioni creando un negozio online? I marketplace di eBay ed Amazon e le soluzioni per creare un negozio online sono molte e con costi contenuti. Sarà poi sufficiente trovare il prodotto giusto, magari facendo una ricerca sulle piattaforme cinesi più comuni, ed in poco tempo il nostro business online sarà online.



Rivendita

Se hai una passione in un determinato settore o ambito (fumetti, stickers, gadget, memorabilia etc.) sei in possesso di una competenza e conoscenza che manca a molte persone. Puoi sfruttare questa conoscenza per trovare prodotti in vendita a basso prezzo e proporli negli ambiti e con il giusto valore. I mercatini dell'usato sono possibili miniere d'oro se hai le giuste competenze e conoscenze.



Creatore di prodotti digitali

L'apprendimento ed il miglioramento delle proprie capacità in ogni ambito è un settore fiorente ed in grande crescita dell'economia online. Perché quindi non monetizzare le proprie competenze e passioni creando prodotti digitali (ebook, video etc.) o newsletter a pagamento?

Potremo approfondire le nostre conoscenze insegnando quanto abbiamo imparato ed allo stesso tempo creare un business online, perfetto da gestire durante il periodo universitario.



Le opportunità e possibilità date dalla rete sono infinite e molto utili anche quando si cerca di intraprendere un nuovo business online durante il periodo universitario. Noi abbiamo trovato 6 idee, su quale ti concentrerai?