Il treno Trapani - Marsala oggi bloccato a Paceco per 50 minuti

09/09/2021 18:38:00

Un passaggio a livello non si chiude e nascono ancora disagi per chi viaggia in treno. I passeggeri, infatti, questa mattina sono stati bloccati per circa un'ora, vicino Paceco, in quello che presto dovrebbe essere il nuovo Comune di Misiliscemi.

Lo scrive alla nostra redazione Gaspare Barraco, che racconta anche di una fila enorme di auto dietro il passaggio a livello, e del treno bloccato.

"La Rete Ferroviaria Italiana - propone Barraco - deve autorizzare i capitreno a scendere per presidiare il passaggio a livello e far partire i treni senza aspettare altro personale delle Ferrovia proveniente dalla stazione di Trapani. I binari nuovi del 2020 con gli 80 milioni di euro della Comunita' Europea non sono serviti a nulla.Sono binari adatti per i treni FRECCIAROSSA e non per le automotrici del 1980.Siccome i passaggi a livello sono abbinati a 3 o a 4 pure quello di Misiliscemi e' rimasto chiuso per quasi 50 minuti in orario di punta con qualche chilometro di auto bloccate al caldo".