Le nuove regole sul trasporto gratuito degli studenti. "Molte famiglie di Erice penalizzate"

Non è più gratuito per tutti il trasporto degli studenti da Erice a Trapani. Ed è un problema che riguarda molte famiglie i cui figli devono spostarsi a Trapani e che sforando gli appena 10 mila euro di Isee non hanno...