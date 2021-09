Servizi turistici omaggio per chi si vaccina a Marsala 

09/09/2021 19:42:00

Servizi turistici per coloro che deciderano di vaccinarsi. La Pro Loco 2.0 di Marsala, insieme ai suoi associati, darà un contributo alla campagna vaccinale mettendo a disposizione servizi turistici in omaggio.

“Nel nostro piccolo e nel nostro settore (turismo), daremo un piccolo contributo per incentivare chi ancora non ha fatto il vaccino a farlo il prima possibile - le parole del presidente Mario Ottoveggio -. A 5 fortunati che decideranno di fare la prima dose (a partire dal 10 settembre), regaleremo 3 servizi: il noleggio di due bike per un giorno per visitare la Laguna dello Stagnone, un giro in barca della Laguna per due persone ed una visita guidata con degustazione per due persone presso le cantine Caruso&Minini. Nelle settimane successive omaggeremo ulteriori servizi offerti dai nostri associati.

"E’ ovvio che non bisogna vaccinarsi per vincere qualcosa, è un dovere civico e morale - continua Ottoveggio - è importante farlo per contribuire a ridurre i contagi e proteggere la propria salute, è notizia, infatti, di pochi giorni fa che i contagi in Sicilia sono in aumento e questo certamente non fa bene ne ai Siciliani ne tantomeno al turismo locale. Un invito lo rivolgo anche a tutti gli operatori turistici di Marsala a vaccinarsi il prima possibile e ad adottare tutte le precauzioni e regolamenti, attualmente in vigore contro il Covid-19, per proteggere se stessi, i dipendenti e tutti i turisti che visitano il nostro territorio.”

Come si ottengono i servizi omaggio: effettuare la prima dose di vaccino a partire dal 10 settembre 2021; scaricare gratuitamente l’App WeLoveMarsala da App Store o Google Play; dalla sezione “contatti” inviare una richiesta con oggetto “mi vaccino e vinco”; i primi 5 utenti verranno ricontattati per prenotare i servizi omaggio; periodo di prenotazione 01 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021; per usufruire dei servizi sarà richiesto di esibire (in loco) il certificato con la data di vaccinazione; valido solo per prima vaccinazione a partire dal 10 settembre. Prenota il tuo vaccino sul sito della Regione Sicilia.