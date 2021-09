Castellammare, la Cassazione annulla la confisca dei beni di Antonino Palmeri

09/09/2021 20:00:00

Per la seconda volta il provvedimento di confisca dei beni del Castellammarese Antonino Palmeri e della sua famiglia viene annullato. La sesta sezione della Cassazione ha annullato il decreto della corte di appello di Palermo che aveva confermato la confisca del tribunale di Trapani emessa nel 2014 nei confronti dell'appartenente alla famiglia mafiosa del Golfo.

Secondo i giudici, Palmeri ha accresciuto i suoi affari perché vicino ai boss di Costa nostra, e per questo si era arrivati alla confisca del patrimonio, considerato eccessivo rispetto ai redditi dell'intero nucleo familiare.

I legali di Palmeri, Lauria e Ancona, avevano contestato il provvedimento, in particolare per l'appartenenza alla locale famiglia mafiosa. Palmeri in passato era rimasto coinvolto nella strage di Pizzolungo, fu in carcere, ma è stato assolto e risarcito per l'ingiusta detenzione. Tra i beni confiscati a Palmeri e la sua famiglia anche un albergo a Scopello.