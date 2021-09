10/09/2021 12:40:00

Grande successo di pubblico ieri sera al Colomba Bianca Swing Festival di San Vito lo Capo.

Questa sera sarà di scena l'Orchestra Romana Red Cats. A causa delle avverse condizioni meteo, il concerto di stasera e quello di domani sera dei Four One Six saranno spostati al teatro comunale di San Vito Lo Capo sempre alle 21:30.

L’ingresso è libero però bisogna prenotare. Per i concerti del Colomba Bianca Swing Festival si può chiamare l’ufficio turistico 0923 974300, dalle 10:30 alle 12:30 oppure dalle 20:30 alle 22:30.la prenotazione può essere anche effettuata con una e-mail all’indirizzo:ufficioturistico@comune.sanvitolocapo.tp.it