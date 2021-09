Il questore di Trapani ha emesso tre Daspo "Willy" e un Daspo urbano tra Marsala e Castelvetrano

11/09/2021 15:05:00

Tre Daspo “Willy”, tre fogli di via, sedici avvisi orali ed un Daspo urbano per un parcheggiatore abusivo nei pressi della spiaggia di San Teodoro a Marsala, sono questi i provvedimenti emessi dal questore di Trapani.

Il Questore di Trapani ha emesso Tre Daspo "Willy" nei confronti di due pregiudicati marsalesi, D.A. di 30 anni e D.G. di 18 anni e un pregiudicato castelvetranese di 54 anni. I primi due sono responsabili, rispettivamente, il primo di una tentata estorsione ai danni del titolare di un bar di Strasatti e il secondo di un’aggressione nei confronti di una comitiva di giovani mazaresi che si trovavano a passare per il centro storico di Marsala, mentre l'uomo di Castelvetrano si l'autore di una tentata estorsione ai danni del gestore di una pizzeria cui ha richiesto, oltre che del denaro, anche della birra, minacciando il gestore con una pistola, poi rivelatasi un’arma giocattolo.

A tutti e tre i soggetti è stato interdetto, per periodi da uno a due anni, di frequentare le zone ove hanno commesso le loro malefatte. In caso di violazione rischiano da 6 mesi a 2 anni di carcere ed una multa tra gli 8 mila e i 20 mila euro. Attraverso questo provvedimento si vuole garantire una maggiore sicurezza a tutta la collettività, soprattutto in prossimità delle zone interessate dalla movida.

Altri 3 Fogli di Via obbligatori sono stati emessi dal Questore rispettivamente a carico di un cittadino marocchino M.Y., classe 89 che, in stato di evidente ubriachezza, aveva litigato con un suo connazionale nei pressi di un ristorante di Marsala, nonché di altri due soggetti, con precedenti di polizia, E.A.C. classe 69 e R.G classe 97 che - anch’essi sotto l’influenza dell’alcol - erano saliti su un treno in partenza da Trapani, sprovvisti di biglietto e dei dispositivi di protezioni individuale, previsti dalla vigente normativa anti Covid -19, rifiutandosi di scendere.

Sono 16 gli avvisi orali del Questore nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose, ed infine è stato emesso, anche un Daspo urbano nei confronti di un altro marsalese, V.A.S di 57 anni, pregiudicato, sorpreso, in più occasioni, a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nei pressi della località balneare San Teodoro, zona compresa nel regolamento comunale di Marsala fra quelle meritevoli di particolare tutela e decoro.