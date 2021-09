La tragedia di Pantelleria, il Comune proclama il lutto cittadino

11/09/2021 10:50:00

Bandiere a mezz'asta a Pantelleria. Il Comune ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino. E in occasione dei funerali delle due vittime, l'Amministrazione ha invitato i titolari degli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche. Frattanto, è stato annullato il concerto di Fabio Concato.

La grande paura sembra sia passata. Pantelleria, però, ora fa la conta dei danni dopo la tromba d'aria “assassina” che, ieri sera, si è abbattuta sull'isola, provocando due morti e nove feriti. Scene apocalittiche, dicono i soccorritori. Auto spazzate via. Pali divelti. Alberi sradicati. Tetti delle case scoperchiati. A perdere la vita un vigile del fuoco e un pensionato. Investiti, mentre erano in contrada Campobello, sulla strada costiera, dalla tromba d'aria arrivata dal mare. Non hanno avuto scampo.

Le salme di Giovanni Errera, 47 anni, e di Francesco Valenza di 87 anni sono state trasferite nella camera mortuaria dell'ospedale Nagar. Pantelleria prova a voltare pagina, ma il dolore si è impossessato dell'isola. Ed ora il pensiero è rivolto ai nove feriti. Quattro di loro sarebbero in gravi condizioni.