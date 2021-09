Calcio, nuovi arrivi in casa granata

11/09/2021 08:00:00

Nuovi arrivi in casa granata. Il Trapani calcio, infatti, ha tesserato alcuni giovani calciatori.

Si tratta di Brando Sami, centrocampista classe 2001, proviente dal Napoli, che nella passata stagione ha disputato il campionato Primavera con la formazione partenopea collezionando 27 presenze. Vanta anche esperienze con le formazioni giovanili di Cesena e Inter e con la maglia azzurra della nazionale under 17. Gli altri calciatori tesserati sono i giovani portieri Paolo Recchia, classe 2003, che proviene dal settore giovanile del Pescara e Matteo Di Maggio, classe 2004, dal Calcio Sicilia Palermo. Arriva in maglia granata, infine, il terzino sinistro Alessio Pedicone, classe 2002, in prestito dal Casarano, che lo scorso anno, nella seconda parte di stagione, ha disputato il campionato primavera con il Pescara