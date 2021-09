Covid: in Sicilia 885 i nuovi contagi. Diminuiscono i ricoverati. I dati

12/09/2021 19:59:00

La Sicilia rimane sotto mille contagi giornalieri nelle ultime 24 ore. Sono 885 su 15.892 tamponi processati. Ma l'isola è ancora prima tra le regioni italiane per numero di nuovi positivi seguita da Lombardia e Veneto con 465 casi.

Cresce il tasso di positività che aumenta al 5,6% (ieri era 4,8%) e sono nove i decessi.

Gli attuali positivi sono 26.190 con un decremento di 65 casi. I guariti sono 941 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.577. Sul fronte ospedaliero sono adesso 892 i ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 106, lo stesso numero rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la percentuale di posti letto occupati: l'isola ha il 21,2% dei posti occupati nei reparti ordinari (ieri era al 21,6%) e il 12% nelle intensive (stabile).

Sul fronte della situazione Covid nelle singole province, Messina oggi è prima per numero di nuovi contagi: 234. A seguire: Palermo 201, Catania 172, Siracusa 100, Ragusa 89, Trapani 49, Caltanissetta 22, Agrigento 12, Enna 6.

Nuovi casi in calo in Italia. A livello nazionale, nelle ultime 24 ore sono 4.664 i nuovi contagi, in calo rispetto ai 5.193 di ieri; scende sensibilmente il numero dei tamponi effettuati (267.358 a fronte dei 333.741 di ieri), infatti il tasso di positività sale all’1,7% rispetto all’1,55%.

I decessi di oggi sono 34 (ieri 57), per un totale di 129.919 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari sono 4.113, in calo di 4 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 559 (+12) con 36 ingressi del giorno (ieri erano stati 40).