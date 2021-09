14/09/2021 17:51:00

Conferita la cittadinanza onoraria alla polizia penitenziaria di Trapani.

“Ringraziamo il sindaco Tranchida, la Giunta e il Consiglio comunale – dice Gioacchino Veneziano, segretario generale della UuilPa - per aver accolto la nostra proposta di conferimento della cittadinanza onoraria”. Il sindacalista lo scorso 15 aprile aveva inoltrato una lettera al sindaco.

Ieri il Consiglio comunale ha deliberato. “Il 10 marzo dello scorso anno, - ricorda il sindacalista - i colleghi sono riusciti a gestire senza spargimento di sangue una pesante rivolta che ha visto coinvolti oltre 200 detenuti, che hanno provocato centinaia di migliaia di euro di danni”. Ma non è tutto “perchè da oltre un anno – rileva il responsabile della UilPa - le donne e gli uomini del Reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani stanno gestendo con grande determinazione la situazione della pandemia che all'interno di un carcere è più complicato governare, per via delle necessarie attività di sicurezza imposte”.

Ma a Trapani la polizia penitenziaria - conclude Veneziano - ha visto tra le proprie fila un caduto per mano mafiosa, certificando la diffusione dei valori di legalità e concorrendo al perseguimento della finalità rieducativa della pena come individuata dalla Costituzione, offrendo così un significativo apporto al progresso morale e civile della società”. Alla luce di tutto ciò, per gli agenti è giunto l'importante riconoscimento.