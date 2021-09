14/09/2021 10:25:00

Oggi alle 19 ( ora italiana ) la Apple alzerà il sipario sui prossimi attesi dispositivi, che dovrebbero essere l’Apple Watch Serie 7 e l’iPhone 13. L’appuntamento – come ricorda Agi – sarà interamente online a causa della pandemia: in genere è per gli aficionados della ‘Mela’, l’evento più importante dell’anno in quanto viene svelata una linea di prodotti per la stagione dello shopping natalizio. Per vie ufficiali non si sa cioè certezza quale prodotto Apple svelerà, né se come l’anno scorso ha intenzione di celebrare più eventi per i suoi diversi prodotti. I soliti bene informati sono certi che verrà presentato solo l’iPhone 13, probabilmente assieme all’Apple Watch 7.