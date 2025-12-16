Sezioni
16/12/2025 06:00:00

"Ecco come racconto Marsala con l'Intelligenza Artificiale"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/-450.jpg

In poche settimane la sua pagina Instagram è diventata un piccolo caso virale. Si chiama @marsala_ai e propone brevi video realizzati con l’intelligenza artificiale generativa che raccontano Marsala in modo inedito: fotografie d’epoca che prendono vita, antiche etichette del vino Marsala che si animano, scorci della città ricostruiti come avrebbero potuto essere – o come potrebbero diventare.

 

Dietro il progetto c’è Daniele, professionista originario di Marsala ma da tempo residente negli Stati Uniti, che ha deciso di mettere insieme tecnologia, memoria e immaginazione. Il risultato è sorprendente: immagini familiari che si muovono, dettagli che sembrano uscire dal passato e una città che, grazie all’IA, viene riletta con uno sguardo nuovo.

 

«L’idea – racconta Daniele nell’intervista video che pubblichiamo in calce – nasce dal desiderio di restituire movimento a immagini ferme, ma soprattutto di stimolare curiosità e riflessione su ciò che Marsala è stata e su ciò che potrebbe essere». Non si tratta solo di nostalgia digitale: i video giocano spesso sul confine tra ricostruzione storica e visione futura, mostrando piazze, edifici e simboli cittadini in versioni alternative, talvolta idealizzate, talvolta provocatorie.

 

 

Il successo della pagina apre però anche una riflessione più ampia. L’intelligenza artificiale generativa, applicata alla memoria visiva e al racconto dei luoghi, offre opportunità enormi: valorizzazione del patrimonio, divulgazione culturale, nuove forme di storytelling. Allo stesso tempo pone interrogativi non secondari su autenticità, manipolazione delle immagini e percezione della realtà. Quando un’immagine “sembra vera”, lo è davvero? E quanto siamo consapevoli dei confini tra documento storico e creazione artificiale?

 

Daniele non si sottrae a queste domande: «L’IA è uno strumento potentissimo. Sta a noi usarlo con trasparenza e responsabilità. Non sostituisce la storia, ma può aiutare a raccontarla in modo diverso, purché sia chiaro cosa è reale e cosa è generato».

 

@m arsala_ai, nel bene e nel dibattito che suscita, è un esempio concreto di come le nuove tecnologie stiano già cambiando il modo di guardare ai territori e alla loro identità. Un laboratorio digitale che parte da Marsala, ma che parla a tutti, soprattutto in un tempo in cui l’intelligenza artificiale non è più una promessa futura, ma una presenza quotidiana.

 

Ecco l'intervista.

 

 









