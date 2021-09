Pantelleria, la tragedia e la vergogna: "Almeno abbiamo un campo da golf"

14/09/2021 09:34:00

La tragedia di Pantelleria ha un colpo di coda vergognoso. Protagonista è l'assessore Gutterez, già al centro di numerose polemiche, autore di un post incredibile. Un'immagine dell'area di Contrada Campobello rasa al suolo dal terriible tornado che ha ucciso due persone, e ferito un'altra decina di persone (due delle quali in gravi condizioni). E il commento: "In compenso mi ritrovo un piccolo campo da golf".

L'incredibile commento dell'assessore e vice sindaco della giunta grillina (i cui esponenti non sono nuovi a queste uscite) ha provocato le reazioni sdegnate di partiti e movimenti dell'isola, ancora scossa dalla tragedia.

"È inammissibile che un assessore, senza neanche un briciolo di pudore, scriva ed esprima questo pensiero. Pantelleria piange per questa catastrofe, piange per coloro che non sono sopravvissuti a questo massacro provocato dalla natura. Fossi in lui un briciolo di vergogna per ogni parola scritta la proverei. Dimissioni subito, adesso... Senza se e senza ma!!!" scrive Diventerà Bellissima.

Commenta il Partito Democratico: "2 vittime, 9 feriti, decine di case distrutte dalla tromba d'aria che il 10 settembre scorso ha colpito una parte della nostra isola che va da Campobello a Cala Cinque Denti e l'Assessore Gutterez si permette, senza un briciolo di sensibilità, di ironizzare su una tragedia senza precedenti per la nostra isola, dimostrando poco rispetto per il nostro territorio e per la sua comunità che lui dovrebbe rappresentare. Assessore Gutterez se ti è rimasto un briciolo di dignità elimina il post e domani rassegna le tue dimissioni dalla carica pubblica che non meriti e che non sei in grado di ricoprire!"

Intanto si è tenuto ieri l'ultimo saluto a Gianni Errera, una delle due vittime dell'evento disastroso di venerdì scorso. Il feretro con la salma è stato portato a spalle in corteo, dalla Camera Mortuaria al Porto, dai suoi colleghi del Distaccamento di Pantelleria dei Vigili del Fuoco che hanno fatto un cerchio affettuoso attorno a Linda, compagna di Gianni, ai due piccoli figli di 18 mesi e 8 anni, e al papà Diego, anche lui un veterano del Corpo dei Vigili del Fuoco. Davanti al corteo funebre hanno fatto strada i mezzi del Vigili del Fuoco con i lampeggianti accesi. Il suono delle sirene ha accompagnato il feretro verso l'imbarco, i mezzi dei VVF hanno scortato il carro funebre fino alla nave.