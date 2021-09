Oggi il 28° anniversario dell'omicidio di Don Pino Puglisi. Le iniziative per ricordarlo

15/09/2021 10:29:00

Oggi 15 settembre 2021 ricorre il 28 anniversario dell'omicidio di Don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso il 15 settembre del 1993 nel giorno del suo 56° compleanno per il suo impegno costante e quotidiano nella lotta contro le cosche palermitane.

Don Pino infatti evangelizzava e istruiva i giovani di strada per strapparli a un futuro di ignoranza e criminalità. Incontrava i ragazzi, dialogava con loro e infondeva speranza nei loro cuori. Molti hanno cambiato la propria vita grazie all’ incontro con il sacerdote il cui ricordo non verrà mai cancellato né dalla memoria degli abitanti del Brancaccio, né dai cuori di chi continua a credere nella legalità, nel diritto e nella democrazia.

Le iniziative per ricordare il beato Pino Puglisi. Sarà l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, a presiedere qauesto pomeriggio alle 18 nella Cattedrale di Palermo la celebrazione eucaristica in ricordo del beato.

Con l’arcivescovo, la comunità parrocchiale di San Gaetano con il parroco don Maurizio Francoforte. Al termine della celebrazione, un momento di raccoglimento davanti alla tomba del beato e la deposizione floreale 'Un fiore per 3P'.

Tante le iniziative in programma in occasione del 28esimo anniversario della sua uccisione. Domani alle 10, nell'aula didattica 'Nicolo Puglisi' alla casa museo, si svolgerà il convegno 'Patrimonio storico, artistico e architettonico della II circoscrizione. Memoria, testimonianze e risorse'. Anche la seconda circoscrizione, come ogni anno, terrà vivo il ricordo di Puglisi.

Venerdì 17 settembre, alle 10, è in programma una convocazione straordinaria del Consiglio della seconda circoscrizione e alle 11.30 sarà inaugurata l'area tra cortile Tortorici e via Simoncini Scaglione, recentemente riqualificata. Alle 16.30, sempre nella casa museo Marco Sonseri presenterà il fumetto 'Don Puglisi', mentre Marco Capaccioli e Adriano Rigoli dell'associazione Case della Memoria, presenteranno il testo 'A tavola con i Grandi'.

Martedì 21 settembre, alle 16, nel carcere Ucciardone e giovedì 30 settembre nella casa circondariale Pagliarelli sarà proiettato l'anteprima nazionale del film 'Ti ho seguito senza conoscerti', già presentata al Teatro Biondo di Palermo. Giovedì 23 settembre, invece, alle 18, l'Eco Museo del Mare Memoria Viva ospiterà il convegno 'Il Padre Nostro: catechesi di Lia Cerrito, itinerario di fraternità, giustizia, pace, amore e libertà'. Salvo Piparo reciterà 'u patrinnostru ru picciottu', scritto da Lia Cerrito e padre Pino Puglisi; i testi musicali sono di don Rino Farruggio, tratti da 'Don Puglisi, prete senza scorta'.

L'ultimo evento in programma è la celebrazione eucaristica di sabato 2 ottobre alle 18 al Santuario della Madonna dei Rimedi, a piazza Indipendenza a Palermo, al termine della quale verrà scoperta una targa commemorativa dell'ordinazione sacerdotale del beato Giuseppe Puglisi.