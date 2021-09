Mazara, giovedì su RaiUno la fiction "Sorelle per sempre" 

15/09/2021 14:00:00

Giovedì 16 settembre in prima serata su Rai 1 verrà trasmesso il film “Sorelle per sempre”, prodotto da 11 Marzo Film in collaborazione con la Rai, che racconta la storia accaduta a Mazara del Vallo di Caterina e Melissa, nate la notte del Capodanno 1998, alla stessa ora, e scambiate in culla nel reparto maternità dell'ospedale di Mazara del Vallo. Per diversi anni le due famiglie hanno cresciuto e amato la figlia dell'altra.

Il film è stato scritto da Andrea Porporati, Mauro Caporiccio con la collaborazione di Maria Porporati e la consulenza delle famiglie Alagna, Foderà, Marino, Paladino.

E’ diretto da Andrea Porporati. Nel cast: Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli, Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti, Noemi Pecorella, Viola Seggio, Marta Brocato, Viola Prinzivalli, Rosa Pianeta, Chiara Cavaliere, Fabio Galli, con la partecipazione di Andrea Tidona.

Marina Di Guardo torna in Sicilia ed a Mazara del Vallo in particolare per il suo nuovo Tour Book, in occasione della presentazione del thriller edito da Mondadori "Nella buona e nella cattiva sorte", che si svolgerà sabato 18 settembre alle ore 18,30 al Collegio dei Gesuiti.

Il nuovo libro di Marina di Guardo, intriso di suspense, riafferma la forte presa di posizione contro la violenza sulle donne.

La location scelta per la tappa mazarese del book tour della scrittrice piemontese di origini siciliane, il Collegio dei Gesuiti, è la stessa nella quale la scrittrice, nonché mamma di Chiara Ferragni, ha già presentato nel 2019 il libro "La memoria dei corpi".

Anche la presentazione del thriller "Nella buona e nella cattiva sorte" è curata da Emanuela Lo Cascio per Il Tuareg Eventi con la collaborazione dell'amministrazione comunale che ha concesso l'uso del Collegio dei Gesuiti di piazza Plebiscito. Dialogheranno con l'autrice Danilo Di Maria e Rossana Morello.