Trasporti marittimi con le Egadi, Rallo PD: "La Regione ripristini la gratuità"

15/09/2021 13:00:00

Sui trasporti per le Egadi e le isole minori e il taglio delle gratuità dei trasporti per gli isolani e in particolare per gli studenti, c'è l'intervento del deputato regionale del PD Michele Rallo che si congratula con l'amministrazione comunale di Favignana che è intervenuta alle mancanze del governo regionale utilizzando le proprie risorse per consentire ai ragazzi delle isole Egadi di recarsi a scuola gratuitamente come in passato.

"Ciò non risolve il grave problema provocato da una scelta sbagliata della Regione e non è accettabile nessun passo indietro sui diritti acquisiti degli isolani - si legge in una nota di Rallo -. La condizione di insularità diventa sempre più difficile e insostenibile per le famiglie. Il Comune con senso di responsabilità ha tamponato, togliendo fondi che potevano essere destinati ad altri servizi.

Il governo regionale, così obbliga i Comuni, le cui risorse sono gia' limitate, a farsi carico delle sue inadempienze. Continueremo ad insistere insieme agli Onorevoli Catanzaro e Miceli - conclude il parlamentare - affinché in Sicilia venga applicata in modo corretto la legge sul diritto allo studio".