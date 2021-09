Ecco i voli di Ryanair a Trapani per la primavera - estate 2022

17/09/2021 09:02:00

L'estate 2021 non è ancora finita, ma Ryanair ha già annunciato i voli della "Summer" 2022, cioè i voli che prenderanno il via a Pasqua e termineranno a fine Ottobre. Per Trapani Birgi ci sono delle conferme, delle novità e qualche mancanza.

Innanzitutto c'è il volo per Milano Bergamo ogni giorno, tranne il lunedì. Confermato anche il volo quotidiano per Bologna. Aumenta la frequenza del volo per Roma Ciampino. Confermati i voli per Pescara, Pisa e la novità è il Trapani - Torino tre volte a settimana.

Circa i collegamenti internazionali, la novità è Charleroi. Si confermano Karlsruhe e Katowice, come Malta.

Non ci sono, al momento, ancora i collegamenti per Londra e Praga.

I voli Ryanair si aggiungono a Birgi a quelli della continuità territoriale che già coprono, ad esempio, Trieste e Parma, insieme a voli di altre compagnie, come AlbaStar.