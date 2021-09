Ritorna Trapani Comix alla Villa Margherita

17/09/2021 17:10:00

Per gli appassionati di fumetti, games e giochi di ruolo ritorna il Trapani Comix & Games. E in città è tutto pronto o quasi per il Grande Evento – a renderlo tale i numeri da capogiro: 10.000 presenze nell'edizione del 2019, prima che la pandemia bloccasse tutto – che si svolgerà tra i viali alberati di villa Margherita il 24, 25 e 26 settembre.

Tre giorni da vivere intensamente grazie alla co-produzione dell'Ente luglio musicale e al patrocinio del Comune che credono in questa manifestazione a tal punto che era sta inserita nel programma per sostenere la candidatura di Trapani a “Capitale della cultura”, come sottolineato dall'assessore Rosalia D'Alì, questa mattina, a Palazzo d'Alì nel corso della presentazione della rassegna. La candidatura è sfumata. Trapani Comix, però, ormai è diventata una realtà destinata, peraltro, a crescere. I presupposti ci sono tutti. Frutto dell'intuizione, dell'entusiasmo e dell'impegno degli organizzatori che ne curano ogni dettaglio: Erick Cannamela, Gianni Federico e Francesco Tarantino. Fumetti, giochi, videogiochi, illustrazioni, cosplay, entertainment compongono la galassia del Festival Mediterraneo della Cultura Pop. Un festival che aprirà la stagione autunnale del circuito delle Fiere del Fumetto in Italia e che porterà una ventata di creatività, fantasia e divertimento, una ripartenza molto attesa soprattutto nel settore. Tantissimi gli ospiti e numerosi gli eventi sul palco. Artisti, disegnatori, scrittori, fumettisti, illustratori, animatori e professionisti della narrazione per immagini ed ancora YouTubers, Twichers, stand-up comedian e talenti creativi saranno la grande community del Trapani Comix.

Giochi da tavolo, di ruolo, videogames, realtà aumentata e realtà virtuale animeranno l’area Game. Uno dei punti di maggior attrazione sarà il palco con musica, sfilate e imperdibili momenti di interazione con il pubblico. Trapani Comix quest’anno sarà per la prima volta, su Twitch, la piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon.com con il TrapaniComixLive, la trasmissione ideata e condotta dai Nerd Attack, che tra ospiti in studio e collegamenti live, farà vivere l'evento a distanza. Tutti gli appassionati potranno incontrare i numerosi cosplayer per fantastiche foto ricordo tra gli scorci più incantevoli della Villa Margherita. Madrina dell’evento e presentatrice sarà Miss Hatred che condurrà con Epicos la gara dei cosplay. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della kermesse, a cui si potrà accedere solo se muniti di Green Pass, al Trapani Comix & Games ci si potrà vaccinare, grazie ad una collaborazione con l’Asp: sarà infatti allestita una postazione per l’esecuzione dei tamponi rapidi e per la somministrazione di vaccini (dalle ore 16 alle ore 20).

Inoltre, grazie alla collaborazione con un laboratorio privato, sarà possibile effettuare un tampone rapido (a pagamento) per il rilascio immediato del Green Pass valevole per le successive 48 ore. Verrà effettuato inoltre il controllo della temperatura, con l’ausilio di postazioni di rilevazione automatica capaci di effettuare la misurazione in modo massivo su un numero ampio di persone. Che la festa abbia inizio!