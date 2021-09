Covid in Sicilia. Oggi 643 casi. 37 in provincia di Trapani. Il bollettino

18/09/2021 18:10:00

Covid in Sicilia

Sono 643 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 18.040 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale di poco al 3,6% ieri era al 3,2%.

L'isola è al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al primo posto dalla Lombardia con 765 casi.

Gli attuali positivi sono 20.738 con un decremento di 1.039 casi. I guariti sono 1.664 mentre si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.691.



Sul fronte ospedaliero sono adesso 760 i ricoverati, 35 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 100, uno in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 141, Catania 206, Messina 119, Siracusa 41, Ragusa 32, Trapani 37, Caltanissetta 48, Agrigento 19, Enna 0.