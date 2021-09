Marsala, Giovanni Marino è morto per un malore 

20/09/2021 14:02:00

Giovanni Marino è morto per un malore fatale mentre era immerso nel mare. Lo ha stabilito il medico legale che ha ispezionato il cadavere dell'imprenditore marsalese, 55 anni, titolare della SicilAlluminio, scomparso ieri in mare davanti le acque di Kartibubbo, vicino Campobello di Mazara.

Marino era andato a fare una battuta di pesca subacquea, e non ha fatto più ritorno. A lanciare l'allarme sono stati i familiari che non lo hanno visto rientrare. E solo a tarda notte i vigili del fuoco hanno recuperato il suo cadavere. Che, adesso, è stato restituito ai familiari, per poter organizzare i funerali.

Ecco la nota della Guardia Costiera di Mazara:

Nella serata di ieri, è stato trovato senza vita il corpo del sub disperso nelle acque di Mazara del Vallo. La vittima è un 55enne di Petrosino, Giovanni Marino, uscito di casa nella tarda mattinata di ieri 19.09.2021 per una battuta di pesca in località Kartibubbo.

A dare l’allarme sono stati i familiari che, preoccupati del ritardo, hanno allertato la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

I militari della Guardia Costiera hanno avviato immediatamente le ricerche disponendo l’uscita della dipendente Motovedetta e di due pattuglie via terra che, giunte sul luogo indicato dai familiari, hanno individuato e recuperato il corpo del Sig. Marino.

Sul posto anche il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco - preallertato dalla Sala Operativa della Guardia Costiera - ed il personale del 118 che non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

Dopo l’intervento del medico legale, non essendovi sul corpo segni riconducibili ad eventuali ipotesi delittuose, la Procura della Repubblica di Marsala ha disposto la restituzione della salma agli affetti familiari.