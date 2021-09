Co.Tu.Le.Vi. Trapani a Roma per uno sportello di ascolto

20/09/2021 00:20:00

Ha finalmente preso forma, dopo oltre un anno di lavoro, la proposta di apertura di uno Sportello di ascolto presso il Collegio Apostolico Leoniano sito a Roma nella via Pompeo Magno.

L’iniziativa, fortemente sostenuta da Padre F. Valerio di Trapani - già Padre generale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano - ha consentito, pertanto, l’organizzazione di un punto di ascolto messo a disposizione degli utenti a pochi passi dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù della Capitale; il servizio sarà espletato dai volontari vincenziani adeguatamente formati nel corso dell’anno appena trascorso dall’Avv. Romina Lanza e dal già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma Melita Cavallo. L’iniziativa, in virtù degli apprezzabili riflessi sociali ed educativi, è stata fortemente apprezzata e voluta anche dalla Presidente cittadina della città di Roma dei Gruppi di volontariato Vincenziano Lina Bonanni, tanto da voler esporre e presentare la richiamata proposta anche alla Segretaria e coordinatrice per l’area Europa/Medio Oriente Head of Projects e Presidente di AIC - solidarité Tayde De Callatay la quale, nel corso del soggiorno romano, ha avuto la possibilità di incontrare, confrontarsi e condividere l’interesse e l’entusiasmo per la proposta con la Presidente Aurora Ranno.



Nel corso dell’incontro, inoltre, la presidente CO.TU.LEVI. ha avuto modo di illustrare anche la mission e le finalità perseguite dall'Organizzazione di volontariato trapanese e, in particolare, le azioni finalizzate alla prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza, oltre che le attività espletate nell’ambito della rete di sportelli già operante nella regione Sicilia con oltre 60 centri e nel Lazio con il centro di ascolto di Velletri operativo dal febbraio del 2019.

La visita presso la città di Roma ha rappresentato, dunque, la giusta occasione per incontrare e procedere alla definizione dello staff di legali ed operatori a servizio dello sportello di ascolto, nonché per confrontarsi anche con i rappresentanti regionali e locali dei Gruppi di Volontariato Vincenziano e tra questi, in particolare, con la Presidente regionale Angela Megale e la già richiamata presidente cittadina Lina Bonanni.

Nel corso degli incontri sono stati nominati ed individuati, altresì, la responsabile e coordinatrice per le manifestazioni, incontri ed eventi nella persona della dott.ssa Melita Cavallo e la responsabile dello nascituro sportello contro le violenze e le dipendenze sito presso il Collegio Apostolico Leoniano nella persona dell’ Avv. Romina Lanza.

Al termine degli incontri, la Presidente Aurora Ranno, accompagnata dalla tesoriera e componente del consiglio direttivo CO.TU.LEVI. Anna Spatafora non ha potuto che notare un dilagante e costruttivo entusiasmo, confidando nella pronta e celere definizione della procedura di apertura del centro di ascolto: “dopo due giorni di proficui incontri e confronti con lo staff romano ho avuto modo di percepire un ammirevole entusiasmo e tanta professionalità; l’incontro con la Presidente Tayde De Callatay e con i rappresentanti del Gruppo di Volontariato Vincenziano ha, poi, segnato in positivo questa esperienza, facendomi confidare in una celere apertura ed attivazione del servizio. Ringrazio quanti hanno reso possibile questo confronto, a partire dalla collaboratrice ed amica Melita Cavallo, dall’Avv. Romina Lanza e tutti coloro che hanno permesso, in qualità di volontari e legali, l’avvio del percorso di collaborazione presso la città di Roma e la disponibilità per la futura prosecuzione delle attività progettuali e sociali in corso di programmazione”.