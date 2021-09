21/09/2021 17:15:00

Un uomo di 73 anni, residente a Bonagia, frazione di Valderice, è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

In più di una circostanza l'anziano avrebbe aggredito e minacciato la moglie a tal punto da procurarle un perdurante stato di ansia. Stanca di subire vessazioni la donna, che nel frattempo non convive più con il marito, si è rivolta al comandante della stazione dei carabinieri di Valderice, raccontando il calvario vissuto. Per l'anziano, pertanto, è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria.