21/09/2021 08:32:00

Traffico in tilt sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo per un incidente avvenuto nella galleria all'altezza dello svincolo per Capaci in direzione Palermo.

Coinvolti nell'incidente un camion ed un altro mezzo, un furgone, che si sono scontrati.

Il camion si è ribaltato occupando tutta la carreggiata all'interno della galleria. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6.30. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e l'Anas. Il traffico in ingresso per Palermo è praticamente bloccato, si registra una lunga coda. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Carini e prosecuzione in direzione Palermo sulla SS113 fino allo svincolo di Tommaso Natale.