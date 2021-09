Coppia fa sesso orale in aereo su un volo Ryanair. Il vicino di posto li riprende e ... 

21/09/2021 22:11:00

Sesso orale in aereo su un volo Ryanair. Il video è virale. Il passeggero accanto, infatti, ha ripreso tutto di nascosto e lo ha pubblicato su Twitter, dove non manca l'ironia. C'è chi sostiene infatti che i due sono stati multati, perché non indossavano la mascherina.

E' una coppia che su un volo Ryanair diretto a Orio al Serio, si è fatta travolgere dalla passione lasciandosi andare ad un rapporto orale. Ma i due non hanno fatto i conti con il passeggero della fila accanto che ha filmato tutto e lo ha messo in rete.

I fatti sono accaduto lo scorso 14 settembre sul volo proveniente da Ibiza. La coppia sarebbe italiana e si vede chiaramente una ragazza sdraiata tra le gambe del compagno, che intanto sorseggia del vino e si guarda intorno con aria strafottente: i due si scambiano poi baci ed effusioni a luci rosse, senza il minimo pudore, incuranti di essere osservati.

E non è l’unico caso hot. In passato, era il 2017, un’altra coppia è riuscita a fare di più, o di peggio. Sesso in volo, sempre con la compagnia Ryanair che, a questo punto, sembra una fonte di ispirazione e passione sfrenata per i viaggiatori. Quattro anni fa, sul volo da Manchester a Ibiza, un ragazzo e una ragazza avevano dato spettacolo, ovviamente con video finito in rete.

Coppia fa sesso orale su un volo Ryanair. Blow cost. — alcafar (@alcafar76) September 21, 2021