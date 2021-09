23/09/2021 08:15:00

Ancora un parto d'urgenza all'ospedale di Castelvetrano che non è dotato di punto nascite. Martedì scorso una donna di 35 anni ha dato alla luce una bambina. Trasportata al pronto soccorso con un'ambulanza del 118, una volta arrivata è stata subito portata in sala operatoria per il parto.

Il punto nascite di Castelvetrano al momento non è attivo e si attende la decisione dell'assessorato regionale alla Salute per il ripristino. Nel frattempo le partorienti hanno come punto di riferimento il punto nascite dell'ospedale di Mazara, dove mamme e figli possono avere una assistenza adeguata ed evitare possibili problemi. A Castelvetrano, infatti, non ci sono le condizioni di sicurezza e assistenza che un reparto ad hoc può offrire.