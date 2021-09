   Marsala, il bluff padiglione. Grillo: “Ero stato solo invitato, non sapevo nulla. Ma si farà”

24/09/2021 06:00:00

“Sono stato invitato e sono andato”. Il sindaco di Marsala Massimo Grillo, anche sul padiglione Covid accanto all’ospedale di Marsala, fa marcia indietro.

Era lì, a dicembre, Grillo ad inaugurare i lavori del padiglione, quando non c’era ancora neanche il progetto. Progetto che è arrivato molto dopo e molto più ridotto rispetto a quanto annunciato in pompa magna a dicembre. Dai 106 posti letto del padiglione si passa ai 16 per far rifiatare il pronto soccorso.

Il sindaco Grillo, a Il Volatore di Rmc 101, parla di padiglione, ospedale e sanità a Marsala.

“L’ospedale di Marsala fu indicato Covid con la precedente amministrazione, noi siamo riusciti a ridimensionare la presenza dei reparti covid. Abbiamo chiesto con forza la realizzazione del padiglione”. Grillo dice che però il padiglione non è competenza “nostra ma è competenza della Regione. Il governo regionale si è esposto”. Manche l’amministrazione comunale, si è esposta presenziando alla passerella di dicembre, presentando il padiglione come cosa fatta per poi scoprire che non c’era nulla di quanto annunciato. “Noi abbiamo rivendicato con forza che si realizzasse il padiglione. I fatti daranno ragione. Certo, c’è un errore sui tempi. Era stato comunicato che sarebbe stato pronto dopo alcuni mesi, così non è stato, e lo riconosco, ne prendo atto. Ma non è una responsabilità che si può attribuire all’amministrazione comunale. Il padiglione ci sarà, la copertura finanziaria c’è non solo per fare il pronto soccorso”, assicura Grillo. Sull’inaugurazione dei lavori: “Se vengo invitato vado, potevo sapere che i lavori non sarebbero stati fatti? Ho preso atto. Adesso i lavori stanno andando avanti”. Grillo è certo che anche gli altri stralci si faranno, del padiglione, e non solo il primo.

Ecco qui la seconda parte dell’intervista al sindaco di Marsala, su sanità, padiglione, ospedale.