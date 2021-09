Marsala. Grillo: "Trovato illegalità al Comune, non voglio essere complice"

25/09/2021 06:00:00

“Non voglio essere complice di procedure irregolari”. Lo ha detto il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, intervistato a Il Volatore di Rmc 101 riprendendo le vicende riguardanti gli autisti degli autobus di Marsala, i contratti, le graduatorie, e le procedure che hanno portato allo stop, per alcuni giorni, delle corse nel pomeriggio.



Nei giorni scorsi Grillo ha parlato di “illegalità” nelle procedure amministrative, non solo per quanto riguarda i trasporti, che ha ereditato dall’ex sindaco Di Girolamo. Dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare l’ex sindaco. “Azioni e procedure irregolari ne ho trovate tante, una volta insediato ho dovuto mettere mano alla macchina amministrativa ed è stato molto faticoso”, dice il sindaco Massimo Grillo. “Non solo per i trasporti. La decisione contraria alla legge mette sempre in imbarazzo, ma non sono solo aspetti di carattere penale, ma anche di carattere amministrativo e legati a questioni erariali. Io non intendo diventare complice di queste procedure irregolari. Stiamo parlando di questioni delicate, che riguardano impegni di spesa significativi”, aggiunge Grillo. “Anche i sindacati si sono resi conti che erano state intraprese azioni legali nei confronti del Comune per probabili illegalità”. Per Grillo l’ex sindaco Di Girolamo e l’ex vice Agostino Licari fanno “demagogia e populismo alimentando tensioni e tifoserie”. “Abbiamo dovuto spiegare perchè non potevamo andare avanti con quelle procedure per gli autisti”. Grillo rinnova l’invito all’ex sindaco: “Se ha suggerimenti da dare siamo qui”.



Altro tema affrontato è quello dei rifiuti. “Ereditiamo un contratto che per i prossimi anni dobbiamo mantenere. Energetikambiente lavora su quel piano”. Grillo ammette il fallimento dell’isola ecologica mobile nel quartiere Amabilina: “Purtroppo non è andata bene, pur essendoci l’isola ecologica il cittadino conferisce al di fuori, con un danno all’ambiente”. Per Grillo oltre alla repressione, con le sanzioni, “bisogna lavorare ad un programma di informazione ed educazione”.

Ecco la terza parte dell'intervista al sindaco.

