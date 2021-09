Casting cinematografici, la Wildside cerca bambini siciliani tra 10 e 12 anni

25/09/2021 02:00:00

La casa di produzione cinematografica Wildside, sta cercando un bambino/ragazzo siciliano tra gli 11 e i 12 anni e una bambina siciliana tra i 10 e gli 11 anni. Entrambi i candidati devono essere siciliani e abitare in Sicilia.

Per candidarsi è necessario inviare esclusivamente questo indirizzo e-mail: castingminorina@gmail.com, un video di presentazione (max 1 minuto) del minore in primo piano che deve dire nome, cognome, età, altezza, città di provenienza e . raccontare l’ultimo sogno fatto.

- La Liberatoria “Minore Self Tape” firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci scaricabile su internet a questo indirizzo https://www.wildside.it/casting-untitled-na/ o scaricabile inquadrando il Qr Code che troverete in fondo. Nel corpo della mail vanno inseriti i nomi e i recapiti telefonici dei genitori del minore. Nel corpo della mail eÌ€ obbligatorio copiare e riscrivere il seguente testo compilato nelle parti mancanti:

“Con la presente autorizziamo Wildside ed i suoi aventi causa ad utilizzare il materiale qui inviato (video, foto, e qualsiasi altro materiale e/o dato personale) relativo al minore [inserire nome del minore] al solo fine della possibile selezione del minore al cast del film “untitled NA”, ed esclusivamente per scopi interni. Prendiamo atto che nel caso in cui la candidatura non andasse a buon fine, i dati trasmessi verranno distrutti da Wildside. Autorizziamo altresiÌ€ Wildside ed i suoi aventi causa ad utilizzare il nostro numero di telefono al solo fine di essere contattati in merito alla potenziale partecipazione del minore al film suddetto. Dichiariamo altresiÌ€ di aver preso visione e di aver accettato l’informazione sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) disponibile al seguente indirizzo www.wildside.it ”. In fede,[inserire i nomi dei genitori o del tutore legalmente riconosciuto].

Le candidature incomplete o sprovviste di liberatoria firmata o altre candidature non corrispondenti ai parametri della ricerca non saranno prese in considerazione. L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori. Il casting è curato da Dario Ceruti, assistito da Simona Barbagallo, entrambi membri dell’Unione Italiana Casting Directors.