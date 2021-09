26/09/2021 14:15:00

Arriva una proroga di 12 mesi per le aziende agricole siciliane impegnate in progetti finanziati dal Psr Sicilia 2014-2020. Il Dipartimento regionale per l’Agricoltura ha, infatti, emanato un decreto con la possibilità di un’ulteriore proroga straordinaria di altri 12 mesi.

Le aziende che hanno ricevuto già un’anticipazione dovranno però estendere la polizza fidejussoria che viene stipulata a protezione del progetto finanziato.

“La proroga – afferma Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia – è anche il risultato di varie interlocuzioni che ho avuto con il dirigente del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, Dario Cartabellotta, al quale ho evidenziato le difficoltà delle imprese beneficiarie delle misure del Psr Sicilia a completare i progetti a causa dei ritardi determinati dalla pandemia. In questo senso sono state tante le sollecitazioni pervenute sia dalle associazioni di categoria che dal mondo bancario: quest’ultimo ha sottolineato il rischio di sofferenza creditizia alle quali sarebbero andate incontro le imprese in assenza di una proroga. Il dirigente Cartabellotta ha mostrato sensibilità sul tema e ha riconosciuto il concreto rischio che le misure perdessero efficacia”.