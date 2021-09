26/09/2021 15:44:00

Sei feriti. Due in gravi condizioni. Il bilancio di un incidente stradale verificatosi nei pressi della frazione di Locogrande, alle porte di Trapani.

Coinvolta anche una coppia di sposi che si stava dirigendo all'aeroporto di Birgi. I due coniugi dovevano partire per la luna di miele. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. L' impatto è stato violento. La neo sposa è stata trasferita a Palermo. Grave anche un altro ragazzo.

Assieme alla coppia viaggiava altre due persone. A bordo dell' altra macchina, invece, c' erano due giovani. Tutti e sei sono rimasti feriti. Due sono gravi.