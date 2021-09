Trapani, Marsala, Mazara... Plastic Free. Tanti rifiuti raccolti in tutta la provincia

27/09/2021 20:05:00

Da Marsala a Trapani. Castelvetrano, Campobello, San Vito. E poi Palermo, Catania, Siracusa. Fanno impressione tutti quei sacchi di spazzatura raccolti domenica in Sicilia per l'evento organizzato da Plastic Free.



Centinaia di persone, giovani, bambini e anziani, muniti di guanti e sacchi, hanno ripulito le coste siciliane dalla plastica.

Tonnellate di rifuti raccolti in una sola giornata, che si spera possa sensibilizzare contro l'abbandono dei rifiuti e sul rispetto dell'ambiente con comportamenti virtuosi, come la riduzione dei rifiuti plastici e il minor spreco di risorse.

Per la giornata Plastic Free svoltasi presso Punta Tipa, a Trapani, oltre 70 persone hanno partecipato alle operazioni di pulizia del litorale, ripetutamente compromesso dalle azioni di incivili che abbandonano rifiuti di ogni genere, incuranti della bellezza del luogo. Armati di sacchetti, guanti ed altri strumenti del mestiere, giovani rappresentanti di svariate associazioni oltre ai residenti della zona hanno raccolto quasi 700Kg di spazzatura in poche ore. Dagli ingombranti alla plastica ai mozziconi di sigarette, non è stato facile ripristinare le condizioni di decoro per i tanti presenti che si sono adoperati per diverse ore prima di raggiungere l'importante risultato. “Grazie davvero ai cittadini esemplari che si sono rimboccati le maniche ed hanno raccolto rifiuti di ogni genere – dichiarano il Sindaco Tranchida e l'Assessore Romano – ripulendo anche tratti di area demaniale. Manifestazioni come questa ci ricordano che esiste una Trapani che non si arrende al degrado e reagisce con forza mettendo in campo le sue energie migliori per bonificare i luoghi di tutti-bene comune dal degrado provocato da pochi incivili cittadini privi di amore per il territorio”.

Decine di ragazzi anche a Marsala hanno ripulito il litorale tra Salinella e Capo boeo.





“Grazie ai cittadini volenterosi e che dimostrano rispetto e amore per il nostro territorio. L’Amministrazione Grillo appoggia queste iniziative e lo farà sempre, con vicinanza e partecipazione. Un bel segnale davvero, in un momento ulteriormente importante, qual è quello della ripartenza”. Queste le parole rivolte dall’assessore all’Ambiente e alle Riserve naturali Michele Milazzo a tutti i volontari di “Plastic Free Marsala”. Guidati da Cristina Genna, nella giornata nazionale indetta da Plastic Free hanno raccolto sul litorale della Salinella di Marsala “tutto quanto il mare ha rimandato indietro, perché al mare non appartiene”.

Anche le scuole e i bambini coinvolti nella giornata di pulizia. A Castelvetrano magliette blu in azione, sono stati raccolti 50 sacchi di rifiuti e materiale vario, ingombrante e in plastica dura.

24 volontari, 20 sacchi riempiti e 100kg circa di rifiuti sono stati raccolti a Mazara del Vallo.

Una domenica in giro per la Sicilia delle magliette blu, per un'isola con un po' meno rifiuti.