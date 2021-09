27/09/2021 11:20:00

Tragedia all'alba di oggi a Castellammare del Golfo.

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale. Fabrizio Aguanno, questo il suo nome, ha perso la vita in contrada bocca della Carruba, mentre era alla guida del suo scooter. Il giovane, per cause ancora da accertare, è scivolato e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Si tratterebbe quindi di un incidente autonomo. Sul posto immediati i soccorsi, con il 118 che ha trasportato il giovane in ospedale già in gravissime condizioni. All'ospedale di Alcamo si è fatto di tutto per salvargli la vita, ma le ferite, soprattutto quella alla testa, in seguito all'impatto non hanno lasciato scampo al giovane.

A rilevare l'incidente i carabinieri che stanno cercando ricostruire l'esatta dinamica.