27/09/2021 11:48:00

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, a piazza Umberto Primo (meglio conosciuta come piazza Stazione) a Trapani.

Un extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato a lanciare bottigliette di birra contro le auto e i ciclomotori in transito. Poi si è scaraventato contro due auto in sosta, danneggiandole.

Scattato l'allarme sono giunti gli agenti della Squadra volante impegnati nei servizi di controllo del territorio che sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo. L'uomo è stato denunciato. Non sarebbe nuovo ad episodi del genere. In più di una circostanza la polizia è dovuta intervenire per frenare le sue intemperanze. Ieri intorno alle 16,30 l'uomo, probabilmente in preda ai fumi dell'alcool, è andato in escandescenza, lanciando le bottigliette contro i mezzi che transitavano in piazza Umberto Primo. Non contento ha preso di mira le due auto in sosta.

L'intervento della polizia ha scongiurato che la situazione potesse degenerare.