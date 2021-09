Nel Trapanese torna il Tuna Fish Fest

27/09/2021 11:00:00

Torna Tuna Fish Fest 2021, la kermesse dedicata al tonno, che si svolgerà fino al 31 ottobre. Un'edizione che rispetta le regole di sicurezza previste dalle normative Anti- covid in vigore e si presenta al pubblico con un format online fatto di conferenze, ricette, cooking show. Sarà un'occasione per seguire comodamente da casa sul Pc, Tablet, Smartphone o Smart TV la preparazione di piatti creati da ristoratori e chef locali con le materie prime della cucina siciliana e la possibilità di crearli anche a casa. Ricette tipiche della gastronomia del litorale trapanese a base di tonno saranno raccontate dagli chef con tutorial che saranno trasmessi sul sito web e sui canali social di Tuna Fish Fest. Le ricette verranno inserite in un ricettario che si propone di tramandare le tradizioni culinarie del territorio a base di tonno.

Tra le novità: un originale concorso dal titolo “Storie di tonni e di tonnare” rivolto ai bambini delle quinte classi dell’ Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice - E. Fermi" di Custonaci. L'iscrizione avverrà tramite la procedura di registrazione telematica. I ragazzi saranno coinvolti nella creazione di prodotti editoriali, grafici, multimediali per valorizzare l'aspetto storico e le tradizioni legate alla pesca del tonno, l'importanza del tonno come alimento, la figura del pescatore, attraverso il racconto e l'illustrazione del suo lavoro.

Quattro cooking show online avranno come protagonisti gli chef dell’ associazione provinciale “Cuochi e Pasticceri Trapanesi" e gli allievi dell’ Istituto Alberghiero "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice.

Le uniche iniziative che si svolgeranno dal vivo saranno gli open restaurant che proporranno un percorso di degustazione con i sapori del tonno rivolto al pubblico. Gli Open Restaurant si svolgeranno con il supporto della ristorazione locale di Custonaci. I ristoranti partner saranno: il Cortile, Villa Zina, Pizza e Cassatelle.

Nei giorni 17, 24 e 31 ottobre, a turnazione, i ristoranti convenzionati proporranno a cena un percorso di degustazione rivolto al pubblico a base di tonno a un prezzo di 35 euro a persona che, diventeranno 25 euro a persona, per tutti coloro che procederanno (prima della prenotazione) a scaricare il coupon dal sito www.tunafishfest.it per ricevere uno sconto di 10,00 euro sul prezzo del menù, da presentare presso il ristorante.

Gli eventi online nel weekend

Sabato 25 settembre, alle ore 19.00, andrà in onda online sui canali di comunicazione dell'evento la conferenza di presentazione di Tuna Fish Fest 2021 a cui parteciperanno Annalisa Reina, assessore all’istruzione del Comune di Custonaci, Leonardo Catagnano, dirigente del Servizio 4 del Dipartimento della Pesca Mediterranea – Regione Siciliana, Gaetano Spataro, chef dell’ associazione provinciale “Cuochi e Pasticceri Trapanesi".



Ed ancora domenica 26 settembre, alle ore 19.00 andrà in onda il talk “Semplicemente Sicilia… Le tonnare del litorale trapanese”. Interverranno Fabrizio Fonte,giornalista e presidente del Centro Studi Dino Grammatico e Elio D’Amico, giornalista, scrittore del libro “Il Tonno” (Peppe Giuffrè Editore).

Gli eventi online saranno moderati da Claudia Parrinello, presentatrice e speaker radiofonica.

Tuna Fish Fest è un progetto finanziato dall’ Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale, Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea nell'ambito della Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” del PO FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura 2014-2020) ed è frutto di un partenariato di progetto fortemente voluto dall’Associazione "Bonagia Eventi e Promotion" che vede come capofila “La Bottarga di Tonno” azienda di Custonaci, specializzata nei prodotti a base di tonno e pesce spada con il marchio “Mare Puro" ed ancora tra i partner istituzionali il Comune di Custonaci, l’ Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice - E. Fermi" di Custonaci, l’ Istituto Alberghiero "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice. Il partenariato si arricchisce della partecipazione del Centro Studi Dino Grammatico, dell’ associazione provinciale “Cuochi e Pasticceri Trapanesi" e della testata giornalistica online TVIO (www.tvio.it ). I ristoranti partner di progetto saranno a Custonaci: il Cortile, Villa Zina, Pizza e Cassatelle.

Le conferenze, i cooking show e le ricette si potranno seguire sul sito www.tunafishfest.it, sulla testata giornalistica online TVIO (www.tvio.it), sui canali social di Tuna Fish Fest (Facebook, Instagram e Youtube).