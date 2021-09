Marsala, Michele Gandolfo: "Mettiamo a nuovo il canile, ma il problema rimane il randagismo"

28/09/2021 06:00:00

Michele Gandolfo assessore ai Trasporti Pubblici, allo Sport e Diritti degli animali di Marsala. Parliamo del canile comunale, dove c’è un sovraffollamento, lo confermano i numeri. Cosa avete fatto in questo anno di amministrazione, per incentivare le adozioni dei cani che sono al canile?

Obiettivamente i problemi ci sono e sono legati all’enorme randagismo nella nostra città. Ci sono circa 5-6mila cani sparsi nel territorio marsalese e abbiamo una struttura che può contenere al massimo 200 cani. Considerando il fatto che non c’è quasi nessun controllo nel territorio, le continue cucciolate determinano poi queste enormi difficoltà. Le soluzioni sono complesse e partono da una modifica della legge regionale e per questo voglio incontrare il commissario straordinario regionale del randagismo Giacobbe. Attualmente abbiamo il problema della microchippatura dei randagi del territorio.

Assessore Gandolfo ma cosa avete fatto in un anno? Le risposte sono sempre le stesse. Per risolvere i problemi del canile, cosa o chi si aspetta?

Stiamo lavorando al canile. Per la prima volta saranno stanziati 50mila euro per la manutenzione straordinaria. Questo permetterà di mettere a nuovo il canile che attualmente non è messo bene. Ci sono molte criticità che sicuramente supereremo. Stiamo portando avanti anche il progetto del sito internet nuovo, dove metteremo le foto dei cani per facilitarne l’adozione. Ad oggi con il poco personale dei vigili urbani c’è una grossa difficoltà a fare interventi nelle periferie, ma siamo rimasti con il comandante Menfi, che è nostro intendimento coinvolgere le guardie zoofile che sono autorizzate ad entrare anche nelle abitazioni private e questo determinerebbe un’azione importante per contrastare il problema del randagismo, che rimane il problema vero in città.

Assessore Gandolfo, è prevista una campagna di sensibilizzazione per l’adozione dei cani? Cercherete di aiutare i cittadini che vogliono adottare i cani, prevedendo degli sgravi o il pagamento delle cure dal veterinario o la fornitura di croccantini?

Si possono prendere in considerazione questi aiuti, ma tutto sta nei problemi di cassa del Comune. Dobbiamo vedere prima come è la situazione. Abbiamo trovato questi cinquanta mila euro, una cifra importante per sistemare la struttura.

Gandolfo, ci sono i cittadini “delinquenti” che abbandonano i cuccioli in strada, ma è normale che ci si senta dire da un dipendente del Comune che risponde: “Li lasci lì dove erano”.

Se ci sono le prove di questo, sarebbe soggetto a licenziamento, spero che non si siano capiti. L’appello che voglio lanciare nel momento in cui si verificano questi abbandoni di cuccioli, di immediatamente attivarsi con i vigili urbani, per verificare con le videocamere della zona e andare a colpire chi abbandona i cuccioli in maniera indiscriminata.

Assessore Gandolfo, lo sport a Marsala è maglia nera, il calcio non decolla e questa volta non è colpa sua. C’è una spiegazione da dare ai cittadini e ai tifosi che poi chiedono solo di seguire lo sport e andare allo Stadio la domenica.

Noi abbiamo lavorato attorno alla struttura. Purtroppo spesso le strutture vengono affidate senza le necessarie fidejussioni. Stiamo cercando di sistemare tutte le strutture sportive presenti nel territorio facendoci anche molti nemici, stiamo cercando, soprattutto, di fare chiarezza. Purtroppo, non è per screditare la vecchia amministrazione, ma abbiamo ereditato delle criticità notevoli riguardo a pseudo-affidamenti delle strutture. Abbiamo approvato il regolamento degli impianti sportivi e così potremo fare dei bandi pubblici con regole chiare, non si può verificare quello che è successo con la piscina comunale con l’affidatario in debito con il comune di 300mila euro e ora ci troviamo in grosse difficoltà e nelle prossime settimane dovremo cercare di risolvere i problemi che abbiamo ereditato. Lo stadio è stato sistemato, abbiamo fatto il manto erboso, gli spogliatoi, l’impianto elettrico e antincendio, abbiamo un gioiellino, manca solo una società.

La Giunta di cui le fa parte gode di ottima salute o no? Si ascoltano diverse lamentele in giro.

Io sto lavorando nel mio settore tranquillamente, non ci sono intromissioni da parte del sindaco e stiamo collaborando. Se c’è qualche assessore che si lamenta di avere poco spazio non lo so, io non ho problemi e mi prendo le mie responsabilità.