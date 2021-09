29/09/2021 14:50:00

Un autentico gioiello della natura, quello che milioni di spettatori potranno ammirare nella seconda edizione di Màkari, fiction Rai campione d'ascolti e rivelazione della scorsa stagione televisiva. Straordinarie le bellezze del territorio provinciale che saranno ammirate sul piccolo schermo e che daranno anche alla città di Trapani un'enorme pubblicità con grande ritorno d'immagine.

Un set privilegiato, oggi in sede di ripresa locale, come lo definisce il location manager Ivan Ferrandes: dalle Mura di Tramontana a viale delle Sirene passando per la Chiesa di San Liberale sono davvero tanti i luoghi del cuore che vedremo in televisione. «Grazie a tutto lo staff di Màkari, al quale rinnoviamo l'in bocca al lupo per la seconda stagione, per aver scelto ancora una volta il nostro territorio per le riprese - dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore alla Cultura d’Alì -. Sono eventi come questo che danno grande visibilità al territorio e ne muovono l'economia dunque siamo felici di collaborare, unitamente agli altri Comuni, anche in seno al Distretto Turistico Sicilia Occidentale, con una realtà così vincente e determinata come quella della Palomar».