Trapani, due anatre morte rinvenute alla villa comunale Margherita

29/09/2021 17:44:00

Due anatre morte e quattro moribonde sono state rinvenute alla villa comunale Margherita di Trapani, dove erano custodite. L'allarme è scattato questa mattina, quando la polizia municipale ha contatto Baldo Ferlito dell'Oipa.

“Mi era stata segnalata – racconta – la presenza di un'anatra moribonda. Raggiunti i giardini pubblici, la recuperavo e la trasportavo,, assieme ai vigili urbani, negli uffici della Forestale per le cure del caso”. Poco dopo, però, un altro allarme. “Proprio così – conferma Ferlito – Sono stato di nuovo contattato dalla polizia municipale perchè c'erano altre tre papere moribonde”. Precipitatosi, assieme alla collega Lella Bovi, alla villa Margherita, il volontario dell'Oipa ha rinvenuto due anatre ormai prive di vita e altre tre moribonde. Gli animali deceduti sono stati trasferiti all'Istituto zooprofilattico di Palermo per stabilire le cause della loro morte. Il decesso potrebbe essere da imputare ad una malattia infettiva, ma non si esclude che possano essere state avvelenate

.“Per quanto riguarda le anatre moribonde – racconta Ferlito - cercavamo di contattare diversi medici veterinari di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, ma con esito negativo. Dopo svariate chiamate – prosegue - per cercare di salvare queste povere bestiole, grazie alla delegata provinciale dell'Oipa, riuscivamo a rintracciare una clinica veterinaria a Palermo disposta a ricoverare gli animali. Mi sento in obbligo di ringraziare – conclude - l'ispettore capo Cangemi che con grande lucidità e professionalità ha risolto questo problema e l'assessore al Randagismo Andrea Vassallo”.