Mascherine FFP2-XS ideate per i bambini

La scuola è iniziata da qualche giorno e l'obbligo di indossare dei dispositivi di protezione individuale al chiuso, quindi anche a scuola, fa parte della nostra vita quotidiana. E proprio per venire incontro ai più piccoli che Puleo Healthcare, la fabbrica di mascherine marsalese, ha messo in commercio - come annunciato in questo articolo - delle mascherine XS pensate proprio per loro. Tre i colori disponibili: bianche, rosa e blu, ma a prescindere dal colore, la cosa che a tutti a sta a cuore è la sicurezza e la protezione che meritano.

Ricordiamo che le attuali mascherine della Puleo Healthcare sono reperibili, oltre sul loro sito internet e tramite i vari canali di distribuzione, anche presso l’Ospedale di Marsala mediante distributori automatici H24 e l’aeroporto di Birgi. Per ulteriori informazioni e acquisti online di tali dispositivi è possibile consultare il loro sito internet www.puleohealthcare.com.