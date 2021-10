Caccia a Messina Denaro, ecco i nomi dei perquisiti nel blitz di stamattina

01/10/2021 08:55:00

Ecco i nomi nei confronti dei quali sono scattate le perquisizioni della polizia di Trapani in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, eseguite all'alba di oggi (come abbiamo scritto qui), con l’obiettivo di individuare dove si nasconde il boss numero uno di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993.

I controlli, disposti dalla Dda di Palermo hanno riguardato persone sospettate di essere fiancheggiatori del capomafia di Castelvetrano o vicine alle famiglie mafiose e agrigentine.

Tra questi anche Calogero Giambalvo, l’ex consigliere comunale di Castelvetrano, arrestato nel novembre del 2014 per associazione mafiosa, poi assolto in primo e in secondo grado, al quale nel marzo scorso erano stati sequestrati beni per un milione di euro.

1) LA CASCIA Salvatore, Campobello di Mazara

2) GIAMBALVO Giuseppe, Roccamena (PA)

3) GIAMBALVO Pietro, Santa Ninfa

4) CAMMARATA Isidoro, Castelvetrano

5) MANGIONE Filippo, Partanna

6) PANDOLFO Nicola, Partanna

7) BONAFEDE Laura, Campobello di Mazara

8) LA ROSA Cataldo, Campobello di Mazara

9) CAMPO Giovanni, Santa Margherita Belice

10) GUZZARDO Piero, Santa Margherita

11) MESSINA Filippo, Castelvetrano

12) FURNARI GIOVANNI, Castelvetrano

13) ZINNANTI Pasquale, Partanna

14) CATALANOTTO Lorenzo, Castelvetrano

15) TRINCERI Antonio, Partanna

16) TUMBARELLO Tommaso, Partanna

17) DELL’AQUILA Antimo, Campobello di Mazara

18) SCALIA Rosario, Partanna

19) GIAMBALVO Calogero, Castelvetrano

20) MESSINA Alessandro, Mazara del Vallo