“L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”: il trailer Rai 

24/12/2025 15:58:00

Un colpo secco, immagini dure, una tensione che sale fin dai primi secondi. È stato diffuso da poche ore il primo trailer di L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la fiction Rai in arrivo su Rai 1 a gennaio, e l’impatto è di quelli che non lasciano indifferenti.

La miniserie, in due puntate in onda il 13 e 14 gennaio 2026, racconta l’ultima, decisiva fase della caccia al boss di Cosa nostra arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent’anni di latitanza. Una caccia lunga, logorante, piena di errori, silenzi, protezioni e verità scomode.

Dal libro-inchiesta alla fiction Rai

La storia è ispirata al libro-inchiesta “L’invisibile” del peraltro direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo, che ricostruisce il sistema di coperture, complicità e fallimenti che hanno permesso a Matteo Messina Denaro di restare imprendibile così a lungo, soprattutto nel Trapanese.

Protagonista della serie è Lino Guanciale, nei panni di Lucio, ufficiale del ROS personaggio ispirato agli investigatori che hanno condotto l’indagine finale. A interpretare Matteo Messina Denaro è Ninni Bruschetta, in un ruolo che si annuncia centrale e disturbante.

Nel cast anche Leo Gassmann, Levante (alla sua prima esperienza da attrice), Paolo Briguglia, Noemi Brando e Giacomo Stallone.

Cosa si vede nel trailer

Il trailer si apre con Messina Denaro ripreso di spalle, figura sfuggente, quasi astratta. Poi il boss appare in mezzo alla gente, apparentemente tranquillo, mentre la voce di Lucio ricorda una latitanza durata più di vent’anni.

Le immagini si fanno via via più tese: sparatorie, appostamenti, volti segnati. Lucio si guarda allo specchio, perde il controllo e lo colpisce con un pugno. Sullo schermo compaiono parole chiave, come sentenze: “imprendibile”, “spietato”, “braccato”.

C’è una citazione diretta di Falcone e Borsellino, evocati come vittime di un sistema criminale che Messina Denaro ha incarnato fino in fondo. «Per prenderlo non avremo altri mezzi, rinforzi, tempo», dice Guanciale in una delle scene più forti.

Nel finale, scorrono i primi piani dei protagonisti e una domanda che suona come un atto d’accusa collettivo: «Come volete essere ricordati, come quelli che si sono arresi o come quelli che ce l’hanno fatta?». Poi le immagini reali dell’arresto: le foto in caserma, il volto del boss, la fine della fuga.

Una storia che riguarda tutti

L’Invisibile non promette solo azione o suspense. Il trailer lascia intravedere una riflessione più profonda: come è stato possibile che un boss restasse latitante così a lungo? Quali responsabilità, omissioni, connivenze hanno attraversato territori, istituzioni e società?

È una fiction che parla di mafia, ma anche di Stato, di errori, di ostinazione investigativa e di un prezzo umano altissimo pagato da chi non si è mai arreso.



