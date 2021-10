Castelvetrano. La Folgore domenica giocherà in casa, stavolta ci sarà anche il pubblico

01/10/2021 07:10:00

La Folgore domenica giocherà in casa contro il Fulgatore.

Stavolta non a porte chiuse come due domeniche fa, quando la Questura non diede l’autorizzazione necessaria a causa di ulteriori prescrizioni dell’ultima ora.

La squadra castelvetranese vinse lo stesso (3-0 contro il Villabate), anche senza pubblico, perdendo però 3-1 fuori casa la domenica successiva contro il Partinicaudace.

Stavolta, la presenza di pubblico nella partita contro il Fulgatore, dovrebbe essere assicurata (fino a 1000 persone). Tra le ultime prescrizioni una presa da terra che ancora mancava ed una maggiore pressione del gruppo antincendio.



EM