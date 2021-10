02/10/2021 12:48:00

Un gattino attraversa la strada, una persona a bordo della sua auto si ferma e viene tamponata.

E' accaduto poco fa in piazza della Vittoria a Marsala ( porta Nuova). La persona al volante di una suv, una Porsche blu, si è fermata per fare attraversare il gattino, ma il furgone che proseguiva da dietro non ha fatto in tempo ad arrestare il mezzo e ha tamponato l'auto che lo precedeva.