Trovata una sistemazione per il giovane che dormiva in piazza  a Marsala 

03/10/2021 19:43:00

E' stata trovata una sistemazione per il giovane che dormiva in piazza Impastato, di fronte la scuola "Pascoli" a Marsala. La segnalazione era stata fatta a Tp24 da una lettrice, una mamma che, accompagnando la figlia a scuola, aveva notato questo giovane che dormiva in piazza.

Sono intervenuti i servizi sociali. L'assessore D'Alessandro ha accompagnato il giovane, egiziano, alla polizia, per l'identificazione. E poi ha fatto un tampone per il Covid ed è stato preso in carico dalla Comunità Belvedere.

Lla signora Laura Schifano della Chiesa Evangelista Pentacostale, l’Associazione Arcobaleno e a Salvatore Ingui, assieme, hanno dato le prime cure al giovane immigrato, fornendo cibi caldi e indumenti.

Il giovane egiziano per giorni aveva continuato a rifiutare l’aiuto degli assistenti sociali comunali.