Marsala, "un giovane dorme sulla panchina di piazza Impastato, aiutiamolo!"

01/10/2021 10:00:00

Una persona molto giovane, probabilmente nemmeno maggiorenne, dorme su una panchina di piazza Peppino Impastato a Marsala. Se n'è accorta e ci ha inviato questa segnalazione una nostra lettrice, Floriana, mamma di una bambina che va a scuola di fronte alla piazza e che si è accorta, assieme alla figlia, che una persona dorme lì, con sopra solo una coperta a proteggersi dal freddo della notte. Questo il racconto della donna che ha promesso alla figlia di fare qualcosa per aiutare quel giovane che vive senza un tetto:

Ore 8,15. Accompagno mia figlia a scuola, non lo faccio da qualche giorno causa orari di lavoro. Ed ecco che, attraversando la piazza Peppino Impastato, vengo attratta da una coperta di lana su una fredda panchina, che lascia presupporre che sotto ci sia qualcuno che stia dormendo. Un paio di scarpe da ginnastica ai piedi della panchina. Nient'altro. Chiedo a un'amica, mamma di un compagno di mia figlia, se sappia chi si "nasconde" sotto quella coperta. Mi risponde che da qualche giorno quella panchina è la casa senza tetto di un giovane, probabilmente nemmeno maggiorenne. La piazza è pullulante di bambini e genitori, ma quel "particolare" sembra "normale". Mia figlia mi chiede perché quella persona non abbia una casa e un letto per dormire. Non so cosa risponderle. Le dico che sicuramente si tratta di una persona che ha bisogno di aiuto. Mia figlia mi chiede perché allora nessuno lo aiuta. Ancora una volta non so che risponderle. Le prometto che cercherò di farlo io. La accompagno al cancello. Suona la campanella. Mia figlia entra a scuola. La folla pian piano si dilegua. Salgo a bordo della mia macchina e cerco di mantenere la promessa fatta poco prima. Scatto una fotografia, la invio ai giornali e spero che, chi di competenza, possa offrire un aiuto a questa persona, ma mi auguro in cuor mio che qualcuno stia già provvedendo. È impensabile che, nel 2021, i bambini, ma anche gli adulti, debbano assistere a queste tristi scene. Parliamo spesso di decoro urbano. E il decoro "umano" dove lo mettiamo?!