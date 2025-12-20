Marsala: “Tra buche pericolose e strade al buio: così non ci sentiamo più sicuri in città"

20/12/2025 12:30:00

Continuano ad arrivare in redazione nuove segnalazioni da parte dei cittadini Marsalesi sulle condizioni critiche della strade. Buche profonde, strade dissestate, tratti impraticabili dopo le piogge e intere zone lasciate al buio: un quadro che si ripete e che, nonostante le denunce pubbliche, sembra non trovare risposte concrete.

A scriverci è una nostra lettrice, Aurora, che racconta l’ennesimo episodio di ordinaria incuria, trasformato in danno economico e rischio per la sicurezza. Ecco cosa ci scrive:

“Strade come colabrodo: tra tasse e pneumatici squarciati, chi paga il conto?”

"Scrivo per condividere, attraverso queste pagine, l'amarezza e il profondo senso di frustrazione che, come cittadina e lavoratrice, provo di fronte allo stato di totale abbandono in cui versano le nostre strade. In una giornata di forte pioggia come quella trascorsa martedì 17 dicembre, la nostra rete viaria, e nello specifico la Contrada Ciancio, si è trasformata in una trappola imprevedibile. Quello che dovrebbe essere un normale tragitto verso il posto di lavoro è diventato, per me, un percorso a ostacoli conclusosi nel peggiore dei modi: uno pneumatico nuovo di zecca letteralmente squarciato da una delle tante “scaffe” che, puntualmente, si riaprono al primo temporale.

Non si tratta solo di un danno economico – comunque ingente per chi vive del proprio stipendio – ma di un enorme disagio logistico e, soprattutto, di un serio rischio per la sicurezza. Essere costretti a fermarsi sotto la pioggia battente, perdere ore di lavoro e dover sborsare soldi per l'incuria di chi dovrebbe garantire la manutenzione ordinaria è semplicemente inaccettabile.

Le strade non si sgretolano per “fatalità”, ma per una cronica assenza di interventi strutturali. Ci sentiamo dire spesso che mancano le risorse, ma le tasse che paghiamo dovrebbero servire innanzitutto a garantire servizi essenziali e sicurezza. Invece, ci ritroviamo a navigare a vista tra buche profonde come voragini, nascoste da pozzanghere che diventano specchi d'acqua ingannevoli.

Con questa lettera non chiedo solo il risarcimento per il mio danno personale, ma pongo una domanda al nostro Sindaco e all'Amministrazione tutta: quanto vale la sicurezza dei cittadini? È tollerabile che un lavoratore debba temere per l'integrità del proprio mezzo (e della propria incolumità) ogni volta che piove?

Spero che questa mia segnalazione non cada nel vuoto e che spinga chi di dovere a passare dalle promesse ai fatti, prima che queste trappole d'asfalto causino danni ancora più gravi.

Una cittadina amareggiata"

Aurora

Alla Spagnola: strada impraticabile e lungomare al buio

Alla segnalazione si aggiunge un’altra denuncia che arriva sempre da un'altra nostra lettrice, Emanuela, residente nella zona della Spagnola. Si tratta della strada del lungomare Spagnola, nel tratto senza asfalto per via Viarassa, di cui Tp24 ha già parlato nei giorni scorsi (qui l’articolo).

Dopo le piogge di martedì la situazione, ci viene segnalato, è ulteriormente peggiorata: il fondo sterrato è ormai dissestato, pieno di solchi e fango, rendendo la strada sempre più difficile – se non impossibile – da percorrere in sicurezza.

Ma non è tutto. Sempre dalla Spagnola, la stessa Emanuela denuncia che il lungomare continua a rimanere completamente al buio. Come si può vedere nella foto inviata alla redazione, l’illuminazione pubblica continua a non funzionare, nonostante Tp24 abbia già raccolto e pubblicato segnalazioni simili settimane fa.

Nessuna luce è stata riaccesa lungo il lungomare della Laguna dello Stagnone. Evidentemente, non essendo questo il periodo degli aperitivi al tramonto e dell’assalto estivo alla Riserva, l’interesse a rendere la zona illuminata viene meno. Peccato però che quel lungomare sia vissuto tutto l’anno da chi ci abita, e non solo nei mesi turistici.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



